Благовещенск, , 10:55 — REGNUM В пяти районах Приамурья — в Ромненском округе, Архаринском, Тамбовском, Магдагачинском и Зейском — из-за переувлажнения земельного полотна и дождевого циклона отмечаются сложные дорожные условия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Паводок Orenburg-gov. ru

Читайте также: В Амурской области из-за паводка ввели режим ЧС в Зейском районе

Дорожные организации круглосуточно мониторят ситуацию, помогают жителям в проезде, при стабилизации погоды, оперативно готовы приступать к обеспечению транспортного сообщения.

В Магдагачинском районе после схода воды с проезжей части в течение двух часов восстановлен проезд на 5 км дороги Тыгда — Черняево. На остальных участках проводятся аварийно-восстановительные работы. По-прежнему ограничено движение транспортных средств на 9 км и 17 км дороги Магдагачи — Толбузино, на закрытых участках дорог 24 км Магдагачи — Гонжа и 2 км Магдагачи — Тыгда, проезд обеспечивается через федеральную дорогу.

В северных районах области не завершена оттайка земполотна, что усугубляет состояние проезда по дорогам.

В Тамбовском районе затруднен проезд в районе сел Гродеково, Николаевки и Лермонтовки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Зейском районе Амурской области в связи с паводковой обстановкой ввели режим чрезвычайной ситуации.