Донецк, 31 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В результате обстрелов украинских войск за сутки в Донецкой Народной Республике погибли шесть человек. Об этом 31 мая сообщили в Народной милиции ДНР.

Артиллерия ВСУ

В милиции рассказали, что за сутки противник выпустил по территории республики более 270 снарядов, в том числе ракеты РСЗО «Смерч», «Ураган», «Град» и снаряды калибром 122, 152 и 155 мм.

В результате обстрелов погибли шесть мирных жителей, ещё 19 человек пострадали.