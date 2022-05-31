Хельсинки, 31 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Финская строительная компания YIT (ЮИТ), которая в марте 2022 года объявила о своем уходе с российского рынка, проинформировала о завершении продажи своего подразделения в России, сообщает 31 мая пресс-служба компании.

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Как отметили в пресс-службе, сделка заняла больше времени, чем предполагалось.

«Мы очень довольны завершением сделки. С кризисом в Украине наш бизнес в России столкнулся с беспрецедентными проблемами, а продажа бизнеса позволила нам быстро, контролируемо и всесторонне покинуть Россию», — прокомментировал исполнительный директор YIT Маркку Мойлайнен, добавив, что теперь компания сосредоточится на основных направлениях и реализации своей стратегии.

Отметим, что цену сделки YIT не стал афишировать, сославшись, что точные экономические параметры сделки будут опубликованы в полугодовом отчете.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подразделение финской строительной компании приобретает Группа компаний «Эталон». Активы «ЮИТ Россия» включают 19 проектов в стадии проектирования и строительства в пяти регионах России: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Казани и Тюмени. Чистая реализуемая площадь портфеля проектов «ЮИТ Россия» составляет более 0,6 млн кв. м.