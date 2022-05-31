Москва, 31 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Российский певец Сергей Лазарев выступил с критикой «отмены» русской культуры в западных странах. Об этом 31 мая сообщил портал CT News.

Okras Сергей Лазарев

«Соприкасаясь с бессмертным творчеством классиков, сердце разрывается от боли за все происходящее сегодня. Отмена по всему миру российской культуры всех времен, запреты концертов, выставок и спектаклей — полное обнуление великого наследия наших предков! Разве можно перечеркнуть все то прекрасное, что создавало не одно предшествующее поколение — для нас с вами, для наших детей?! Не понимаю, как можно отменить Пушкина, Достоевского, Чехова? Музыку Рахманинова или Чайковского? А главное зачем? Кому от этого будет хорошо?», — заявил музыкант. Примечательно, что ранее Лазарев критиковал проведение спецоперации на Украине, однако позднее изменил свою позицию, выступив на патриотическом концерте.

Напомним, что в конце апреля 2022 года в Сети стали распространяться слухи о завершении Сергеем Лазаревым музыкальной карьеры. Вскоре представители артиста опровергли эту информацию.