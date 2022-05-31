Кабул, , 10:51 — REGNUM Газета «Утро Кабула» сообщает, что фоторепортёр издания Али Акбар Хайрхах, «нашёлся и сейчас находится в своём доме в Кабуле». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Кабул, Афганистан Oxam

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Напомним, Хайрхах пропал без вести на прошлой неделе. Редакция газеты написала в «Твиттере», что семья Хайрхаха подтвердила его возвращение, но не предоставила дополнительных подробностей.

Издание добавило, что в «текущей ситуации» оно может лишь подтвердить, что корреспондент «нашёлся и здоров».

Хайрхах уехал в город 24 мая, чтобы подготовить репортаж, и не вернулся.

Ранее представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляли, что не располагают информацией о судьбе журналиста.