Ижевск, , 10:49 — REGNUM В Удмуртии задержали 41-летнего уроженца Ижевска по подозрению в краже транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ковш бульдозера

По данным следствия, в июле 2021 года мужчина похитил бульдозер со стоянки в Ленинском районе Ижевска. Затем он перегнал технику в частный сектор, где разобрал ее на запчасти. В течение нескольких дней по частям он сдавал разобранный бульдозер в пункт приема металлолома. Ущерб, причиненный владельцу транспортного средства, оценивается в 1,9 млн рублей.

После совершения преступления подозреваемый переехал в другой регион.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Воркуты стал фигурантом уголовного дела о незаконной сдаче металлолома. В период с февраля по сентябрь 2021 года 36-летний местный житель осуществлял сдачу черного металла в пункты приема металлолома на территории города Воркуты, не имея на это соответствующей лицензии. Всего злоумышленник заработал нелегальным способом 5 965 233 рубля.

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