Ливерпуль, Великобритания, 31 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» потребовал извинений от министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера за высказывания в адрес британских болельщиков после финала Лиги чемпионов. Об этом 31 мая заявил исполнительный директор клуба Билли Хоган.

(сс) cchana Герб клуба «Ливерпуль»

Ранее Удеа-Кастера возложила на британскую сторону ответственность за беспорядки перед финалом Лиги чемпионов. Она отметила плохую организацию работы с фанатами, заявив, что, согласно данным французского МВД, около 30-40 тыс. британских болельщиков пришли на стадион без билетов или с поддельными билетами.

«Мы были удивлены услышать такие комментарии в ситуации, когда не было времени понять, что произошло. На тот момент не было проведено независимого расследования, чтобы установить все факты», — сказал Хоган.

По его словам, болельщики «Ливерпуля» получили от УЕФА информацию, что они могут спокойно отправляться на стадион, но уже по прибытии начались проблемы.

Он добавил, что председатель совета директоров «Ливерпуля» Том Вернер отправил министру спорта Франции письмо, в котором потребовал принести извинения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в беспорядках английских болельщиков, а также главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.