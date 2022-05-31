Донецк, 31 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. На территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе было обнаружено еще несколько «заблудившихся» киевских боевиков. Об этом 31 мая сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев. Live».

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«Были выявлены несколько человек заблудившихся. Они отправлены к товарищам. Там, по-моему, 3-4 человека», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в понедельник, 30 мая, глава ДНР Денис Пушилин посетил одно из подразделений Народной милиции (НМ) республики, которое укомплектовано мобилизованными военнослужащими.