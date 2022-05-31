Ереван, , 10:48 — REGNUM Сторонники оппозиционного движения «Сопротивление», выступающего за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались 31 марта на площади Франции в Ереване, чтобы продолжить акции неповиновения. Об этом сообщает телеканал Yerevan․Today.

Протесты в Ереване Photolure

Вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян призвал продолжить блокировать государственные учреждения. Работающих там чиновников будут спрашивать об отношении к деятельности на своём посту Пашиняна.

Сообщается, что активисты выдвинулись колонной к проспекту Саят-Новы. Они скандируют «Армения без Никола» и «Никол — предатель».

Напомним, накануне протестующие в Ереване блокировали здание правительства. Они добивались, чтобы внутрь пропустили оппозиционных депутатов, чтобы те встретились с министрами и спросили об их отношении к Пашиняну. Через оцепление полиции прорвались несколько человек, но их задержали. Всего, по официальным данным, во время противостояния возле здания правительства были задержаны 111 протестующих. Сообщалось, минимум, о пятерых пострадавших: троих правоохранителей и двоих протестующих.

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