Симферополь, , 10:47 — REGNUM Ещё шесть пациентов госпитализированы в коронавирусные стационары Республики Крым, данные за сутки 31 мая опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 30 мая, сообщалось о госпитализации восьми человек.

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За сутки ещё 28 жителей Крыма получили положительные результаты тестов на коронавирус. Сутками ранее было подтверждено 25 случаев заражения. Выздоровевшими после COVID-19 признаны ещё 36 человек, двое скончались.

С весны 2020 года в Крыму подтверждено 183 045 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 175 847 человек. В стационары попали за всё время 58 836 крымчан. Не смогли справиться с осложнениями после инфекции 5 287 человек.