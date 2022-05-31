Брюссель, , 10:46 — REGNUM Европейский союз не может помешать России торговать нефтью с третьими странами, заявил 31 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Нефть Buzzfeed.com

Главный дипломат Евросоюза признал, что ЕС не может помешать торговле нефтью между Россией и третьими странами, не входящими в объединение.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз рассматривает возможность введения частичного эмбарго на поставки российской нефти. Оно делает исключение для Чехии и Венгрии, а также позволяет закупать российскую нефть в третьих странах в некоторых ситуациях.

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