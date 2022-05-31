Брюссель, 31 мая, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Европейский союз не может помешать России торговать нефтью с третьими странами, заявил 31 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Buzzfeed.com Нефть

Главный дипломат Евросоюза признал, что ЕС не может помешать торговле нефтью между Россией и третьими странами, не входящими в объединение.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз рассматривает возможность введения частичного эмбарго на поставки российской нефти. Оно делает исключение для Чехии и Венгрии, а также позволяет закупать российскую нефть в третьих странах в некоторых ситуациях.