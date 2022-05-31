Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:46 — REGNUM Кемеровская область вошла в число десяти регионов, которым выделены дополнительные средства на мероприятия проекта «Чистый воздух». Деньги пойдут на улучшение экологической ситуации в Новокузнецке. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

Экология Иван Шилов, ИА REGNUM

«Работа идёт комплексно: в проект включились крупные промышленные предприятия, в городе проводится глубокая модернизация электротранспорта, активно ведется работа по газификации частного сектора Новокузнецка, — прокомментировал Цивилёв. — В соответствии с планом в 2022 году объём выбросов по сравнению с показателями 2017 года должен снизиться на 8%, однако уже по итогам 2020 года снижение составило более 10% при плане 5%. Темпы сохраним, в частности, благодаря федеральному финансированию».

В 2022 году Кузбасс получит 3,008 млрд рублей, в 2023 году — 2,244 млрд рублей.