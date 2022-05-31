Москва, , 10:45 — REGNUM За январь–апрель 2022 года промышленное производство в Московской области выросло на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщили в пресс-службе регионального Министерства экономики и финансов.

Промышленность ИА REGNUM

За четыре месяца рост в обрабатывающих производствах Подмосковья составил 107,6%. Металлургическое производство увеличилось на 29,2%, производство лекарственных средств и применяемых в медицине материалов — на 26,4%.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 24,6%, кожи и кожаных изделий — на 21,9%, текстиля — на 20,3%, бумаги и изделий из нее – 16,6%, мебели – на 13,7%.

Обеспечение жителей Подмосковья электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха по итогам января-апреля показало рост на 4,7%, водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов — на 5,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году рост промышленного производства Московской области составил 17%.

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