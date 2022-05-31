31 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Оппозиция Туниса объединяет силы для противодействия проведению референдума о новой Конституции страны. Ряд политический партий, профессиональных и региональных организаций договорились о формировании единого фронта, цель которого – не дать президенту страны Кайсу Сайеду окончательно монополизировать всю власть в стране. Оппозиция планирует добиться непризнания референдума по новой конституции как внутри страны, так и за её пределами.

Артемий Шарапов, , 11:56 — REGNUM Президент Туниса Кайс Сайед, который на протяжении последних лет проводит активную политику по монополизации всех ветвей власти в стране, столкнулся с сильным сопротивлением «изнутри». Как сообщают местные СМИ, президент назначил на 25 июля голосование по внесению поправок в конституцию страны. Новый главный закон, как ожидается, официально легитимизирует действия Сайеда по ограничению власти парламента и верховного суда страны в пользу президента. Ранее глава государства также распустил независимый избирательный орган, из-за чего у граждан страны возникли реальные опасения о том, что будущее голосование будет пристрастным.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В среду 25 мая ассоциация профсоюзов Туниса заявила о выходе из комитета по формированию новой конституции страны. Согласно заявлению профсоюза, результаты будущего голосования заранее предрешены, поэтому нет никакого смысла участвовать в работе над конституцией.

«Мы отвергаем любой диалог, в котором роли определяются в одностороннем порядке, а гражданские и национальные политические силы исключаются из него», — цитируют СМИ заявление ассоциации профсоюзов.

В воскресенье, 29 мая, ряд политических партий Туниса заявили о начале формирования единого фронта, направленного против действий президента. В коалицию уже вошли пять либеральных и левых партий: «Истикляль», Республиканская партия, Демократическая партия, Трудовая партия и «Демократическая модернистская ось». Также о своём желании войти в коалицию сообщил ряд профессиональных и региональных объединений по всей территории Туниса.

Кайс Сайед Quirinale.it

Согласно заявлению Демократической партии Туниса, референдум является неконституционным, незаконным, не отвечает никаким условиям открытости и законности и по сути не имеет смысла, поскольку президент Сайед не имеет права написать конституцию страны в одностороннем порядке.

«Мы поддерживаем обширные контакты и консультации между Республиканской партией, Демократическим течением, «Истикляль», Лейбористской партией, партией «Кутб» и некоторыми другими партиями с целью сформировать коалицию и национальную кампанию для противостояния проекту референдума по одностороннему проекту конституции и всем указам, устанавливающим новую авторитарную власть в стране» — заявил лидер Демократической партии Туниса Иссам Чебби.

Ряд экспертов склоняются к тому, что действия оппозиции не смогут сколько-нибудь повредить проекту президента и сорвать проведение конституции. В конечном счёте Сайед может провести голосование при минимальной явке и проигнорировать акции протеста, которые к тому же не привлекают большого количества людей.

С другой стороны, популярность президента, пришедшего к власти на волне общественного недовольства и недоверия к предыдущему правительству страны, начинает падать. На экономику Туниса оказывают серьёзное влияние мировые цены на пшеницу и энергоносители. Кроме того, правительство не имеет средств для своевременной выплаты жалованья государственным служащим и тормозит с принятием ряда важных мер.

Резонно предположить, что с монополизацией власти в руках одного правящего органа работа бюрократического аппарата ещё более осложнится. Власти страны уже лишили депутатов парламента возможности сообщать о ситуации в своих регионах и планируют серьёзно урезать полномочия местных органов самоуправления. По оценкам независимых экспертов, если в ближайшие месяцы в стране не будут проведены необходимые реформы, которые позволят привлечь средства МВФ и других доноров, без средств к существованию могут остаться 4 миллиона граждан Туниса, получающих зарплату из бюджета страны.

Заседание Кабинета министров. Туниса pm.gov.tn

В таких условиях любой марш оппозиции против действий президента может получить серьёзную поддержку среди населения. Тем более оппозиция может добиться непризнания конституционного референдума за рубежом и тем самым получить иностранную поддержку на борьбу с президентом страны.

Весьма вероятно, что лидеры демократических партий могут быть арестованы (ранее президент Туниса арестовал лидеров оппозиционной партии «Ан-Нахда»), однако эта мера никак не изменит ситуации внутри страны. А значит — референдум по новой конституции в итоге может пройти только условно, а его результаты приведут только к дальнейшему росту эскалации внутренней ситуации в Тунисе.