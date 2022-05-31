Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Влиятельная американская газета Washington Post назвала двусмысленное положение афганских беженцев в США «национальным позором». Отмечается, что правительство США и Конгресс ещё «не открыли путь для того, чтобы коллеги американцев остались в стране».

Виза в США Zboralski

Администрация президента США Джозефа Байдена вывезла 76 000 граждан Афганистана в Соединённые Штаты после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе 2021 года, более половины из которых имели право на получение «иммиграционных виз». Но 36 433 человека с временными визами проживают в стране по «гуманитарным причинам».

Организации по защите интересов беженцев заявляют, что статус афганцев неясен и что иммиграционная система США очень медленно рассматривает заявления о предоставлении убежища из-за растущего числа иммиграционных дел. Они говорят, что этим афганским гражданам придётся подать заявление на получение официального убежища в Соединённых Штатах, на рассмотрение которого уйдут годы.

Washington Post сообщает, что правительство США продлило срок пребывания беженцев ещё на 18 месяцев, но после истечения срока действия визы их дальнейший статус неясен.

Издание обратилась к Конгрессу США с просьбой принять новый закон, позволяющий афганцам подавать заявление на получение вида на жительство после одного года проживания в США. Газета сообщает, что ранее эта привилегия была предоставлена вьетнамским, кубинским и иракским беженцам. Отмечается, что противодействие ряда республиканцев под предлогом вопросов безопасности помешало Конгрессу принять меры в поддержку афганских беженцев.

«Неоднозначный правовой статус афганских беженцев — это неуважение к жертвам десятков тысяч людей, которые встали на сторону США как на поле боя, так и в политике и обществе», — указано в статье.

Washington Post сообщает, что отказ в убежище и депортация этих беженцев из Соединённых Штатов «немыслимы», и призвала законодателей принять немедленные меры для определения их положения.

В документе содержится призыв к правительству США рассмотреть ходатайства о предоставлении убежища местному персоналу армии США, а также демократическим активистам и правозащитникам, которые были вынуждены бежать в Пакистан и Турцию после возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).