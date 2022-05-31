31 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Король Иордании Абдалла II издал указ, заключающий его единокровного брата принца Хамзу ибн Хуссейна под домашний арест. Ранее сообщалось о том, что Хамза попытался организовать государственный переворот с целью свержения своего брата руками армии. Согласно тексту указа, король Иордании принял решение сохранить жизнь брату, но лишил его свободы общения, опасаясь организации новых волнений, которые «только вредят народу королевства».

Артемий Шарапов, , 11:57 — REGNUM Неудавшийся государственный переворот в Иордании — одно из интереснейших событий ближневосточной политики последнего времени. На сегодняшний день это самый современный пример династической борьбы за власть в конкретном государстве, потому что сторонами конфликта являлись действующий монарх и его единокровный (рождённый от другой матери) брат.

Король Иордании Абдулла II World Economic Forum

В начале апреля 2021 года службы внутренней безопасности Иордании арестовали принца Хамзу ибн Хуссейна — младшего брата короля Абдаллы II. Правительственные СМИ Иордании не сообщили никаких подробностей инцидента, поэтому вся информация об инциденте была получена иностранными изданиями из своих частных источников. Как стало известно журналистам, незадолго до своего ареста принц Хамза организовал заговор с целью свержения своего брата и прихода к власти в стране.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что между единокровными братьями сложились крайне натянутые отношения. В том числе потому, что Хамза, по некоторым данным, был любимым сыном предыдущего короля Хуссейна ибн Талала. Ещё при жизни отца Хамза был посвящён в некоторые государственные тайны Иордании и установил прочные отношения с военными и членами высшего руководства страны. Также принято считать, что король Абдалла в своей политике ориентируется на западные державы, в то время как его брат пользуется популярностью среди иорданских племён и в целом среди многих стран Ближнего Востока.

Хамза ибн Хусейн Abd Alrahman Wreikat

Доподлинно неизвестно, кто именно из военных был замешан в заговоре. Ряд изданий сообщали, что по делу о заговоре были допрошены начальник генерального штаба армии Иордании и командующие округами королевских вооружённых сил. Предполагалось, что лояльные Хамзе военные части войдут в столицу и свергнут короля, который проведёт серию реформ, направленных в том числе на ограничение собственной власти в пользу парламента страны.

Заговор был вскрыт службами безопасности страны. Принц Хамза на долгое время исчез из поля зрения СМИ. Ряд изданий даже сообщили, что он был убит в ходе попытки переворота. Однако позднее канцелярия короля опубликовала короткое официальное сообщение, в котором сообщалось, что принц был взят под стражу и решил покаяться перед старшим братом. Также сообщалось о том, что двое высокопоставленных чиновников были признаны соучастниками в деле о государственном перевороте и приговорены к 15 годам тюремного заключения.

До весны 2022 года о судьбе принца не было известно практически ничего. В начале марта официальные СМИ Иордании опубликовали письмо, в котором принц Хамза раскаивался в своём злоумышлении против единокровного брата и заявил, что более никогда не будет злоумышлять против королевства. В середине мая королевская канцелярия опубликовала новый указ, в котором король Абдалла сообщил, что его брат помещён под домашний арест в своей резиденции и будет находиться в этом состоянии неопределённое время.

«Когда в прошлом году были раскрыты подробности дела о мятеже, я решил разобраться с моим братом принцем Хамзой в рамках нашей семьи, в надежде, что он осознает свою ошибку и одумается, как активный член нашей семьи. Но этого не произошло. Мы обеспечим Хамзу всем необходимым для обеспечения достойной жизни, но он не получит той свободы, которую использовал для оскорблений родины, ее институтов и своей семьи», — отмечается в тексте королевского указа.

Протесты в Иордании Freedom's Falcon

Несмотря на то, что кризис внутри правящей в Иордании Хашимитской династии был преодолён, ряд арабских СМИ склонны считать, что ситуация может в любой момент измениться из-за того, что местная племенная аристократия (которая всё ещё сохраняет значительный вес во внутренней политике страны) недовольна действиями короля Абдаллы. В «вину» монарху ставят вестернизацию государства и активную поддержку боевиков в Сирии, которая в итоге привела к наплыву тысяч беженцев. Недовольство местного населения также вызывает политика королевского двора по вопросу Иерусалима, который де-юре считается иорданской территорией. В связи с этим не исключено, что местные элиты могут предпринять новый переворот, который на этот раз будет продуман гораздо тщательнее.

Кроме того, согласно данным официальных иорданских СМИ, переворот принца Хамзы спонсировался некими иностранными державами, заинтересованными в смене власти в Иордании. О ком бы ни шла речь, не стоит сомневаться, что соседи Иордании вряд ли отказались от планов по смене власти в стране или как минимум по дестабилизации обстановки в регионе с целью давления на Израиль и страны Запада.