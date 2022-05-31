Канберра, 31 мая, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Сегодня, 31 мая, новый премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз впервые провел заседание своей фракции в парламенте в новом качестве. Как впоследствии сообщил телеканал SkyNews, трогательность момента привела к тому, что у Альбаниза заслезились глаза и он чуть не заплакал.

Ted86 Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Отмечается, что в ходе заседания со своими однопартийцами Альбаниз представил план действий на следующие три года. Премьер-министр страны также анонсировал свою очередную заграничную поездку. 5 июня он направится в Индонезию.

«Мы не увидим заседания парламента до конца июля», — объявил премьер-министр страны.

Альбаниз тут же заявил, что каникулы продлятся до конца июля. Премьер-министр страны вновь соберет парламент в последний вторник июля, то есть 26 числа.

Он также отметил, что очень рад известиям от вечера 30 мая, когда было объявлено, что лейбористы получили большинство в Палате представителей.