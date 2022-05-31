Ижевск, 31 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Удмуртии по подозрению в мошенничестве задержали 48-летнего жителя Сюмсинского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Автомобили

По данным следствия, мужчина предлагал жителям республики купить автомобили по цене ниже рыночной через лизинговую компанию. У покупателей взимались деньги, якобы в счет предоплаты, затем под различными предлогами срок покупки переносился, а затем мошенник переставал выходить на связь.

Средства, которые давали потерпевшие, мошенник тратил на личные нужды.

Пострадавшими от его действий считаются 10 человек, общая сумма ущерба составила около 20 млн рублей.

Мошенник сейчас задержан и заключен под стражу. Устанавливаются дополнительные факты его преступной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новокузнецке 50-летний сотрудник ресурсоснабжающей организации поверил мошенникам и лишился 7 млн рублей, из которых более 4,5 млн рублей — его собственные сбережения, а остальные он взял в кредит в разных банках.

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