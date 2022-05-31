Херсон, 31 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Киевский режим намеревается отключить Херсонскую область от украинской банковской системы. Об этом 31 мая рассказал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов, его слова приводит телеканал «Крым-24» в своем телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«В ближайшее время, я знаю, что, действительно, украинская банковская система отключится. Не по желанию российской стороны или ВГА Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о том, что украинская сторона пытается напакостить освобожденным территориям», — сказал он.

Также Стремоусов отметил, что этим Киев показывает, что ему наплевать, как будут жить простые люди. При этом указывается, что в течение ближайших недель в области перейдут на российскую связь и после этого в регионе будет организована работа банков из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что из-за того, что Владимир Зеленский фактически является резидентом своих хозяев с Запада, он не может считаться президентом Украины.