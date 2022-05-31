Канберра, , 10:42 — REGNUM 31 мая политический репортер телеканала Sky News Эндрю Кленнелл сообщил, что его источники поведали ему о намерениях премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза относительно выбора нового спикера Палаты представителей.

Заседание парламента Австралии

Если, рассказал Кленнел, лейбористы все же не сумели бы завоевать большинство в нижней палате парламента и получили бы только 75 мест, то Альбаниз был готов обратиться с предложением стать спикером к одному из независимых кандидатов.

Однако уже вечером 30 мая стало известно, что партия набрала необходимые для большинства 76 мандатов. Более того, по всей вероятности партия выиграет еще одно место (округ Макнамара), поскольку подсчет голосов продолжается, отметил он.

«Депутат с наибольшими шансами стать спикером — это, по-видимому, Милтон Дик из Квинсленда», — сказал Кленнелл на основе разговоров со своими источниками.

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