Уфа, 31 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. По предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2021 года Башкирия вошла в число самых многонаселённых регионов России. Об этом 31 мая сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании правительства региона в центре управления республикой.

V-2020.org Перепись населения

Он сообщил, что согласно данным Росстата на 1 октября 2021 года, численность постоянного населения Башкирии составила 4,091 млн человек.

«Это седьмое место в России после Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Свердловской и Ростовской областей. По сравнению с данными переписи 2010 года (4,072 млн человек) в республике выросла численность населения», — сообщил он.

Отмечается, что в Приволжском федеральном округе (ПФО) Башкирия по числу жителей занимает первое место.

Хабиров отметил, что в последние два-три года руководство региона фиксирует изменения миграционных потоков.

«У нас положительное сальдо трудовой миграции. Также впервые за долгие годы у нас положительное сальдо студентов и учащихся. К нам дополнительно приехали более двух тысяч студентов. Это очень хорошая тенденция», — сообщил он, отметив, что окончательные итоги переписи населения намерены подвести и опубликовать до 31 декабря 2022 года.