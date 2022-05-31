Анкара, 31 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Турции вызвало послов Германии и Франции, сообщил 31 мая глава ведомства Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

По его словам, МИД выражает протест из-за манифестаций «Рабочей партии Курдистана» в этих странах.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции понимают обеспокоенности Финляндии и Швеции по своей безопасности, но позиция Анкары по борьбе с терроризмом четкая, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.