Канберра, , 10:38 — REGNUM Лидер оппозиции Питер Даттон считает, что бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон никак не стремится занять руководящие посты в Либеральной партии, что указывает на то, что он, вероятно, покинет политику до следующих выборов. Об этом 31 мая сообщил телеканал Sky News.

Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон © The White House

Моррисон ушел с поста лидера либералов после тотального поражения партии на федеральных выборах 21 мая, проложив путь Даттону к занятию высшего партийного поста. Несмотря на то, что его партия потеряла как минимум 18 мест, бывший премьер-министр Моррисон заявил, что останется в парламенте.

Но новый лидер либералов теперь предположил, что его предшественник может уйти из политики в течение следующего срока.

На вопрос журналистки Sky News, будут ли проведены внеочередные выборы в округе Моррисона в случае его отставки, Даттон сказал, что решение будет принято «на каком-то этапе», подчеркнув, что последнее слово остается все равно за Моррисоном.

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