Воронеж, 31 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Воронежской области две девочки-подростка пострадали в результате автоаварии, за рулём находился их нетрезвый ровесник, сообщили 31 мая в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пьяный водитель

Авария произошла около 06:00 30 мая в селе Чертовицы Романского района. По предварительным данным, 16-летний водитель автомобиля ВАЗ-21 074, находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения (0,4 мг/л), врезался в забор дома.

В результате аварии травмы получили пассажирки 16 и 17 лет, они госпитализированы.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области произошло 113 автоаварий, 20 человек получили травмы.