Тбилиси, , 10:35 — REGNUM Эффективность сельского хозяйства в Грузии сильно снизилась из-за острого дефицита рабочей силы. Об этом изданию Commersant. ge сообщил эксперт в области сельского хозяйства Паата Арошидзе.

Уинслоу Хомер. Фермер с вилами. 1874

Он отметил, что во время карантинных мер поток людей хлынул из городов в сельскую местность, но после ослабления ограничений многие вернулись в города. Для весенних полевых работ не хватает трудовых ресурсов.

«Дефицит рабочей силы касается всей экономики Грузии, и всех её сфер, но в аграрном секторе это особенно актуально — мы вынуждены жить в мире, где продовольствие постоянное дорожает, мировой рынок нестабилен, и сейчас надо делать акцент на местном производстве», — сказал Арошидзе.

Эксперт сообщил, что молодёжь уезжает из деревень, многие едут работать в аграрном секторе, но в других странах, где больше платят. Между тем, на полях в Грузии большинство работников старше 55 лет.

Стоит отметить, что Арошидзе также сообщил о слабой механизации в сельскохозяйственном секторе Грузии. Помощь от государства слабая. Мелкие фермеры, которых большинство, не могут позволить даже аренду техники и все работы выполняют в ручную, «дедовскими» методами.

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