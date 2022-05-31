Ульяновск, , 11:34 — REGNUM В Ульяновской области от зараженной бешенством собаки пострадали девять человек. Об этом 31 мая заявила руководитель ветеринарного агентства региона Нина Пелевина.

Бешенство

Факты заражения бешенством выявлены в Новомалыклинском районе области. Больной собакой были покусаны шесть человек, еще трое оказались контактными, из них двое детей, уточнила спикер.

Пелевина заверила, что пострадавшие спасены, они не успели заразиться. Установлено, что собака была безнадзорной и заражена бешенством. Невакцинированное животное периодически подкармливали жители, которых потом покусали.

В населенном пункте вакцинировали домашних животных, отловили диких лис. Несмотря на принятые меры, биологическая безопасность в Ульяновской области остается тревожной, добавила Пелевина.

ИА REGNUM напоминает, в январе в Ульяновске расставили «дополнительные ловушки» для бродячих собак после инцидента на улице Азовской, где животные набросились на пенсионерку.

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