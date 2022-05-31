Москва, 31 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. План Минфина РФ по использованию криптовалют для оплаты по внешнеторговым контрактам может быть реализован с теми заказчиками, которые также легализовали использование криптовалют в качестве средств платежа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Криптовалюта

«Очевидно, что ряд стран отказывается использовать криптовалюты, и, соответственно, подобные транзакции с компаниями из таких государств в легальном поле невозможны. В качестве временной меры в условиях санкций подобные транзакции возможны, но только с теми странами, где компании имеют право открывать криптокошельки, — сказал Перепелица. — Дальнейшее ужесточение санкций может привести к сложностям с закупкой криптоактивов за фиатные деньги на иностранных криптоплатформах. Например, Binance существенно ограничил возможности по покупке и обороту криптоактивов российскими пользователями. Очевидно, что РФ может столкнуться и с дефицитом криптоликвидности при существенном объеме внешнеторговых операций, осуществляемых в криптовалюте».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме ожидают до конца весенней сессии внесения законопроекта о регулировании криптовалют.