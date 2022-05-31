Москва, , 10:33 — REGNUM С предложением закрепить перевозку отечественных экспортных и импортных грузов за российскими судами за исключением случаев, когда нужного типа флота у судовладельца нет или он не может вывезти нужные объемы груза в срок, выступило Министерство транспорта РФ. Об этом 31 мая сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий документ.

В порту

По данным издания, 18 мая Минтрансом был разослан на согласование в профильные ведомства правила выдачи разрешений на экспортные и импортные перевозки грузов для российских отправителей и получателей в морских портах России «судами, судовладельцами или бенефициарными владельцами которых не являются российские юридические лица».

Отмечается, что в указанном документе говорится о том, что экспортные и импортные отправки через российские морские порты должны производиться с использованием судов юридических лиц из России.

При этом уточняется, что исключения из этого правила возможно в случае, когда требуется отсутствующий в России специализированный флот или отечественными суда не могут обеспечить перевозки в полном объёме и в срок. Для таких случаев необходимо будет поучить разовое разрешение Росморречфлота. В то же время, добавляется, что в более ранней версии документа ограничения распространялись на широкий перечень «стратегических» грузов, а теперь планируется расширить их до конца 2023 года на нефть и нефтепродукты.

Также в пояснительной записке к документу указывается, что из-за антироссийских санкций зарубежные грузополучатели и российские грузоотправители предпочитают фрахтовать иностранные суда и иностранных судовладельцев и это ведет к потерям доходов судоходных компаний РФ и снижению налоговых поступлений, что может стать причиной негативных последствий для отрасли.

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