Москва, , 10:32 — REGNUM Новая мировая расчетная валюта, о возможности появления которой предупредил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, может оказаться сильным конкурентом долларовой системы, и США придется с этим считаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

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«Возможности и предпосылки появления такого рода валюты есть, так как мировая финансовая система уже требует изменений и преобразования. Долларовая система нуждается в конкуренции, и как раз такого рода новая валюта вполне перспективна, — сказал Алиев. — Давление Запада пока удерживает ряд стран от более конкретных шагов в этом направлении. Но со временем эти шаги могут стать более конкретными и явными. Однако о крахе долларовой системы говорить рано, и до этого ещё далеко. Но внедрение новой валюты создаст сильного конкурента, и США придётся с этим считаться, так как новая валюта выглядит более обеспеченной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Георгий Остапкович заявил, что даже если страны Евразийского экономического союза создадут новую расчетную валюту, ее появление отнюдь не означает автоматического краха доллара.

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