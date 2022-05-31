Канберра, 31 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Сегодня, 31 мая, новый премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз обратился к членам своей партии на заседании фракции лейбористов в парламенте, где обозначил основные области своей работы на будущие три года. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Альбаниз не отказался от своей амбициозной предвыборной программы, заявив, что его правительство понесет «ответственность» за ее выполнение.

«Более безопасные условия труда, снижение стоимости жизни, более дешевый уход за детьми», — перечислил направления будущей политики премьер-министр.

Он также пообещал представить законопроект о создании федеральной комиссии по борьбе с коррупцией «в этом году». Бюджетный законопроект нового правительства будет внесен в октябре.