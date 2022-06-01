Биробиджан, 1 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Еврейской АО больница посёлка Смидович по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» получит новое современное оборудование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Tambov.gov.ru Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта

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В кабинет функциональной диагностики закупят 12-канальный электрокардиограф и электроэнцефалограф. А в зале лечебной физкультуры появится комплект современного оборудования. Также больница получит эндоскоп для верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта и нижних дыхательных путей.

Врачи с нетерпением ждут нового оборудования и готовы применять его на практике для улучшения качества медицинской помощи населению.

«Особенно радует, что появится реабилитационное оборудование. Не у всех жителей есть возможность обращаться за реабилитацией в Биробиджан. Теперь те, кто перенесёт инсульт или получит травмы скелета, смогут обращаться за реабилитацией в свою районную больницу», — прокомментировала главный врач ОГБУЗ «Смидовичская районная больница» Ольга Григорьева.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Бурятии 31 мая известил о скором открытии модернизированного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) площадью 80 кв. м в поселке Слобода Бичурского района: оно состоится 10 июня.