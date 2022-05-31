Киев, 31 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. На Украине координационный штаб по обмену пленными возглавил начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщают 31 мая украинские СМИ.

President.gov.ua Кирилл Буданов

В обязанности Буданова будет входить координация работы ГУР и Службы безопасности Украины по обмену пленными с российской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР находятся 2,3 тыс. украинских военнопленных с «Азовстали».