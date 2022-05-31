Канберра, 31 мая, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Новое исследование Американского врачебного колледжа (США) и Южного медицинского университета в Гуанчжоу (Китай) показало, что употребление от 1,5 до 3,5 чашек кофе в день может помочь людям жить дольше. Более того, добавление чайной ложки сахара в чашку кофе может еще больше снизить риск смерти. Об этом 31 мая сообщил австралийский телеканал Nine News.

Couleur Кофе. Чашка

Сообщается, что ученые проанализировали данные состояния здоровья 171 000 жителей Великобритании, которые не страдали от рака или заболеваний сердца. Исследователи обнаружили, что у тех, кто пил любое количество несладкого кофе, вероятность умереть была на 16−21% ниже, чем у людей, которые не пили кофе.

Лица, которые употребляли от 1,5 до 3,5 чашек кофе в день, подслащенного примерно одной чайной ложкой сахара, в среднем имели на 29−31% меньше шансов умереть, чем люди, которые не пили кофе.

Исследование было опубликовано в Annals of Internal Medicine, редакторы которого предупредили, что, хотя кофе может принести пользу для здоровья, такие данные, как социально-экономический статус и рацион людей, не были включены в исследование, поэтому сложно утверждать, является ли кофе истинной причиной продления жизни.