Партизанск, Приморский край, , 10:27 — REGNUM В полицию Партизанска обратился 40-летний местный житель и заявил, что у него из дома пропали 675 тыс. рублей. Он заподозрил в хищении знакомого, который гостил у него накануне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Вагон-ресторан Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемый, ранее судимый и нигде не работающий 44-летний мужчина, после кражи денег уехал из Приморья на поезде. Билет он купил до Москвы. Однако путешествие закончилось на одной из станций в Приамурье — транспортные полицейские нашли фигуранта в вагоне-ресторане.

За непродолжительное путешествие подозреваемый успел потратить 175 тыс. рублей. Оставшиеся деньги в сумме 500 тысяч рублей изъяты и возвращены заявителю.

Возбуждено уголовное дело, фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, судебной коллегией по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске оставлен без изменения приговор Хабаровского краевого суда. Житель столицы Хабаровского края признан виновным в краже, разбойном нападение с применением насилия, предметов, используемых в качестве оружия и убийстве.