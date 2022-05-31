Рабочий посёлок Любинский, Омская область, 31 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Управляющий базы отдыха в Омской области задержан после гибели подростка в аквапарке. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

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В регионе расследуют уголовное дело по факту гибели подростка в аквапарке (п. «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). На 48 часов задержан управляющий базы отдыха, где погиб ребёнок.

Установлено, что 14-летний школьник, не умеющий плавать, утонул 26 мая. Он катался с горки бассейна в аквапарке на базе отдыха.

Решение об избрании меры пресечения будет принято с учётом установленных обстоятельств и личности подозреваемого, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла на одной из турбаз в Любинском районе Омской области.