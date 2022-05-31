Санкт-Петербург, 31 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Грузооборот большого морского порта Санкт-Петербурга (включая порт Бронка) в апреле 2022 года составил почти 2,84 млн тонн, что на 49% меньше, чем в апреле 2021 года. По итогам марта падение составляло 41%. Однако темпы падения грузооборота по ряду позиций замедлились.

ship-repair.ru Морской порт Санкт-Петербург

Как пишет 31 мая в своем обзоре издание «Фонтанка», перевалка нефтепродуктов через портовые мощности Петербурга составила 645,8 тыс. тонн, сократившись в апреле текущего года на 38,2% (в марте сокращение составляло 10%). Наиболее сложная ситуация, по итогам апреля, сложилась с экспортом через порт минеральных удобрений.

«Крупнейший оператор этих грузов в порту (на него приходилось более 85%) «Балтийский балкерный терминал» в апреле прошлого года перегрузил 562 тысячи тонн, а в этом — всего 37 тысяч. То есть, падение — 93,5%», — отмечает источник. Однако уже в мае ситуация начала меняться в лучшую сторону, и экспорт удобрений, по данным «Фонтанки», вновь оживился, о чем свидетельствуют заходы специализированных судов в петербургский порт.

В сфере контейнерных перевозок падение в апреле 2022 года составило 40,2% к апрелю прошлого года. Правда, по итогам марта цифра падения была еще хуже — 56%. Рефрижераторные перевозки за апрель текущего года сократились на 50% (в марте — на 26%).

«Несмотря на то, что крупнейшие мировые контейнерные перевозчики один за другим заявляли в марте об отказе работать с Россией, данные информационных систем говорят, что пока что — пусть и в гораздо меньшем объеме, чем раньше, — кто-то из них нет-нет, да заходит в Петербург», — отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне резкого падения контейнерных перевозок операторы портовых терминалов пытаются развивать перевалку насыпных грузов. Для поддержки морских портов Санкт-Петербурга власти региона планируют обратиться в правительство РФ с предложением снизить стоимость аренды причальной стенки. Кроме того, в Петербурге прорабатывают вопрос организации нового сообщения между портом Северной столицы и портом-хабом дружественного государства, которое пока не называется.