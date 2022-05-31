Симферополь, , 10:26 — REGNUM Пребывание градждан и въезд транспортных средств на территорию земель лесного фонда Республики Крым ограничен с 1 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Крыму ограничили посещение лесов https://rk.gov.ru

В лесах запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях. В том числе нельзя сжигать порубочные остатки и мусор, сухую траву и бытовые отходы, запрещено проведение сельхозпалов и газосварочных работ.

Меры приняты «для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности».

Ограничения вступают в силу с 1 июня и будут действовать 21 календарный день.