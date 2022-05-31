Канберра, , 10:30 — REGNUM По состоянию на 9:30 утра 31 мая (московское время GMT+3) в Австралии были обработаны 81,07% бюллетеней. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии DO'Neil

Еще вечером 30 мая стало известно, что Лейбористская партия заняла 76 мест в Палате представителей, необходимых для формирования парламентского большинства. Судьба еще двух мест не определена.

31 мая в эфире телеканала Nine News лидер либералов Питер Даттон заявил, что избиратели показали самое низкое недоверие двум крупнейшим партиям за последнее время.

Однако это не соответствует действительности, поскольку за «Коалицию» (Либеральная партия и Национальная партия) было подано на 2,91% меньше голосов по сравнению с прошлыми выборами в то время, как лейбористы потеряли всего лишь 0,60% голосов.

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