Канберра, 31 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. По состоянию на 9:30 утра 31 мая (московское время GMT+3) в Австралии были обработаны 81,07% бюллетеней. Об этом сообщил телеканал NineNews.

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Еще вечером 30 мая стало известно, что Лейбористская партия заняла 76 мест в Палате представителей, необходимых для формирования парламентского большинства. Судьба еще двух мест не определена.

31 мая в эфире телеканала NineNews лидер либералов Питер Даттон заявил, что избиратели показали самое низкое недоверие двум крупнейшим партиям за последнее время.

Однако это не соответствует действительности, поскольку за «Коалицию» (Либеральная партия и Национальная партия) было подано на 2,91% меньше голосов по сравнению с прошлыми выборами в то время, как лейбористы потеряли всего лишь 0,60% голосов.