Кишинёв, 31 мая, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду обсуждала с лидерами стран Евросоюза возможную военную поддержку. Об этом она сообщила на телеканале Pro TV.

President.gov.ua Президент Молдавии Майя Санду

По словам главы республики, она опасается, что Молдавия может попасть в ситуацию, в которой находится Украина. Это она пытается обсудить на международном уровне.

«С Румынией, со всеми государствами-членами ЕС мы обсуждали, что произойдёт, если Республика Молдова окажется в такой ситуации», — сказала Санду.

Она отметила, что нигде не получила ответов, но считает, что, хотя бы заставила об этом задуматься. При этом глава республики подчеркнула стремление разрешить приднестровский конфликт «только мирным путём». При этом молдавский президент требует вывода из региона российских миротворцев.

Стоит отметить, что ранее Санду заявила о планах получить дополнительное вооружение у НАТО для молдавской армии. Она также выражает недовольство нейтральным статусом Молдавии.