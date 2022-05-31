Москва, 31 мая, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Руководство Европейского союза не сильно заботится о законных правах российских граждан. И риск того, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, существует. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.

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Он подчеркнул в беседе с РИА Новости, что подобное отношение можно было наблюдать на примере многолетней и политизированной «визовой дискриминации» жителей Крыма.

«Что касается россиян, то их озабоченности и законные права в принципе не принимаются руководством ЕС в расчёт, — указал дипломат. — Никаких иллюзий на этот счёт мы не испытываем. В этой связи нужно быть готовыми к любому развитию ситуации».

При этом Иванов подчеркнул, что любые враждебные действия Евросоюза не останутся без пропорциональной реакции Москвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что гражданам России, проживающим за рубежом, следует сообщать в российские посольства и консульства обо всех проявлениях дискриминации. Она отметила, что почти в каждом дипломатическом представительстве круглосуточно работает горячая линия, на которую можно сообщить о притеснениях.

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