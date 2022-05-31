Запорожье, Украина, 31 мая, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Запорожской области планируется отметить День России как государственный праздник, сообщили в военно-гражданской администрации региона.

Дарья Драй ИА REGNUM День России

В ВГА рассказали, что 12 июня в области планируется отметить День России как государственный праздник.

«У нас три составляющих — мы хотим быть с Россией, в России и Россией. Поэтому, естественно, каждая праздничная дата Российской Федерации не просто автоматом становится праздничной у нас, а это не то чтобы даже новые праздники для нас, потому что мы всегда поздравляли Россию и всегда отмечали», — цитирует ТАСС слова председателя ВГА Владимира Рогова.