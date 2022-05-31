Чебоксары, 31 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. 1 июня открываются речные межрегиональные пассажирские перевозки между Чебоксарами и Казанью судами на подводных крыльях «Валдай 45 Р». Рейсы ежедневные, сообщает минтранс Чувашии.

ИА REGNUM Волга

Отправление из Чебоксары в 8:00, прибытие в Казань в 11:00. Отправление из Казани в 16:00, прибытие в Чебоксары в 19:00.

Судно «Валдай 45Р» вмещает 45 пассажиров и двух членов экипажа, развивает скорость 65 — 75 км/ч и может преодолевать расстояния до 550 км. Оно спроектировано и построено Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Ростислава Алексеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня стартует первый рейс судна на подводных крыльях"Валдай 45P» из Нижнего Новгорода в Козьмодемьянск (Марий Эл).

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