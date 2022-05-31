Мельбурн, Австралия, 31 мая, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Вакцинация от гриппа в австралийском штате Виктория будет бесплатной в течение всего июня. Местные власти приняли такое решение, поскольку число случаев заболевания гриппом в штате стремительно растет. Об этом 31 мая сообщил телеканал Nine News.

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Министр здравоохранения штата Виктория Мартин Фоули объявил на пресс-конференции о решении, которое обойдется в 33 миллиона долларов.

«Мы наблюдаем очень быстрый рост числа случаев гриппа», — сказал Фоули.

Число известных случаев гриппа, зарегистрированных в штате в этом году, выросло с 10 000 до 15 000 за последнюю неделю.

Однако министр Фоули сказал, что, по его оценкам, в Виктории было зарегистрировано уже более 15 000 случаев гриппа. Он также отметил, что за последние два года о гриппе почти ничего не сообщалось, так как уровень заболевания снизился из-за действовавших ранее ковид-ограничений.