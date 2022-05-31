Трубчевский район, Брянская область, , 10:27 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении двух участников преступной группы, организовавших незаконную нарколабораторию в одном из сёл Трубчевского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

В законспирированной лаборатории в 2020–2021 годах злоумышленники произвели более 70 кг синтетического наркотика. По уголовному дело проходят четыре фигуранта. Двое из них, гражданин Молдавии и уроженец брянского Дятьково, заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд приговорил иностранца к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тысяч рублей, житель Брянской области осуждён на 11 лет заключения со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговоры в законную силу не вступили. В отношении двух других участников организованной группы дела находятся на рассмотрении в суде.