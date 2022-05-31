Санкт-Петербург, 31 мая, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве сотрудницы детского батутного центра в городе Всеволожск Ленинградской области скрылся с места происшествия на такси, через сутки его задержали в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщили 31 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Задержанный по подозрению в убийстве сотрудницы батутного центра

После преступления полицейским удалось оперативно установить местонахождение подозреваемого. Как выяснилось, с места происшествия подозреваемый уехал в Петербург на такси. В ночь на 31 мая мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска областной полиции.

«Подозреваемый был задержан в подъезде дома 23 по проспекту Косыгина Санкт-Петербурга, — рассказали в пресс-службе. — В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия».

Отметим, что после задержания на вопрос полиции, понимает ли он, почему его задержали, мужчина дал утвердительный ответ.

Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, убийство 35-летней женщины её сожителем было совершено 29 мая в батутном центре, куда пришел 31-летний подозреваемый. Мужчина на глазах у 11-летнего сына убитой ударил женщину ножом в грудь, после чего скрылся. Потерпевшая от полученного ранения скончалась на месте происшествия.