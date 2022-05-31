Канберра, 31 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. 31 мая на Северной территории Австралии начались учения ВВС Австралии под названием Diamond Storm 22, целью которых является подготовка пилотов для ведения боевых действий в воздухе. Об этом сообщил телеканал NineNews.

Alex de Sousa Спецназ Австралии

Более 60 самолетов Австралии и США примут участие в учениях, которые проводятся раз в два года. В число участвующих боевых самолетов входят истребители-невидимки F-35A Lightning II.

В военных учениях также примут участие около 1 400 австралийских и американских военнослужащих.

Боевые самолеты, базирующиеся на военных базах в Дарвине и Тиндале, будут задействованы в полетах над всей Северной территорией.