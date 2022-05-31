Канберра, 31 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. На юго-восток Австралии обрушился шторм со скоростью ветра почти 100 километров в час. Наиболее пострадавшим штатом признан Новый Южный Уэльс. Об этом 31 мая сообщил телеканал Nine News.

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В Бюро метеорологии Австралии сообщили, что всего штормом затронуты четыре штата. На юго-востоке страны в ближайшие 24−48 часов будет наблюдаться «очень холодная и ветреная погода», предупреждают синоптики.

Сообщается, что порывы ветра могут ненадолго ослабнуть 2 июня, но в выходные на юго-востоке Австралии шторм проявит себя с новой силой, принеся в регион холодные воздушные массы и даже снег.

Прогнозируется, что снегопады охватят населенные пункты, расположенные на высоте 600 метров над уровнем моря.