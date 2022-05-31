Париж, 31 мая, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил главного тренера английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юргена Клоппа в том, что тот способствовал хаосу во время финала Лиги чемпионов. Об этом 31 мая сообщает The Mirror.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

По его словам, беспорядки и неразбериха с билетами есть только на футболе с участием английских клубов. Это было в 2019 году в Мадриде, а также в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в 2021 году.

«Неорганизованность и огромный рынок поддельных билетов. Напомню, что именно тренер «Ливерпуля» несколько дней назад призывал болельщиков приезжать во Францию даже без билетов», — сказал Дарманен.

Напомним, 28 мая перед финальным матчем Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом», который проходил в Париже, тысячи фанатов с поддельными билетами заблокировали входы на стадион. Из-за этого начало игры отложили почти на 40 минут. Вокруг стадиона начались беспорядки, которые подавлялись полицией с помощью слезоточивого газа.